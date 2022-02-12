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Экс-министр обороны Германии Юнг назвал способ решить разногласия между НАТО и Россией

Он также признал некоторую правоту главы МИД РФ Сергея Лаврова в том, что Украина не предпринимает действий для выполнения Минских соглашений. Их реализация является решающей задачей, уточнил юрист.

12 февраля, 06:27
<p>Бывший глава Минобороны Германии Франц Йозеф Юнг. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Jung,_Franz_Josef-1291.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.ru</a></p>

Бывший глава Минобороны Германии Франц Йозеф Юнг. Фото © Wikipedia.ru

Разногласия между НАТО и Россией, касающиеся расширения Североатлантического альянса, можно решить дипломатическим путём. Для этого нужна полная реализация Минских соглашений, заявил бывший министр обороны Германии, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг в беседе с РИА "Новости".

"Решающим является "нормандский формат", реализация Минских соглашений, с которыми согласился Путин, с которыми согласился украинский президент", — сказал Юнг.

Юнг также признал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в некотором роде прав, когда говорит, что Украина не выполняет договорённости. На это российский дипломат указал, когда Юнг спросил его на одной из международных конференций, почему Россия не предпринимает дальнейшие действия в реализации Минских соглашений.

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"Но ещё раз открытым текстом: мы должны реализовать Минские соглашения, притом как со стороны Украины, так и со стороны России. Тогда можно будет прийти к разумному дипломатическому решению", — заявил он.

Кроме того, Юнг подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным, а не атакующим союзом, и выразил уверенность, что все озабоченности Москвы можно будет урегулировать.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения. По словам представителя Кремля, участникам "нормандской четвёрки" пока не удалось приблизиться к обеспечению реализации данных договорённостей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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