Разногласия между НАТО и Россией, касающиеся расширения Североатлантического альянса, можно решить дипломатическим путём. Для этого нужна полная реализация Минских соглашений, заявил бывший министр обороны Германии, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг в беседе с РИА "Новости".

"Решающим является "нормандский формат", реализация Минских соглашений, с которыми согласился Путин, с которыми согласился украинский президент", — сказал Юнг.

Юнг также признал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в некотором роде прав, когда говорит, что Украина не выполняет договорённости. На это российский дипломат указал, когда Юнг спросил его на одной из международных конференций, почему Россия не предпринимает дальнейшие действия в реализации Минских соглашений.

"Но ещё раз открытым текстом: мы должны реализовать Минские соглашения, притом как со стороны Украины, так и со стороны России. Тогда можно будет прийти к разумному дипломатическому решению", — заявил он.

Кроме того, Юнг подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным, а не атакующим союзом, и выразил уверенность, что все озабоченности Москвы можно будет урегулировать.