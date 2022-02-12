Отец студентки МГУ Тепляковой: Психологическая консультация у Алисы стоит 50 тысяч рублей

Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Об этом её отец Евгений Тепляков написал в "Живом Журнале".

Одна из пользовательниц спросила мужчину, может ли Алиса помочь её сыну с математикой. Евгений в ответ заявил, что женщина "может не потянуть это финансово".

"Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одарённости вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час", — добавил Тепляков.