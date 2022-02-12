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Отец студентки МГУ Тепляковой: Психологическая консультация у Алисы стоит 50 тысяч рублей

Мужчина объяснил высокую цену тем, что девятилетняя девочка "уникальный специалист и у неё мало времени". Консультации девочки по математике тоже стоят дорого, отметил Евгений.

12 февраля, 06:04
<p>Евгений Тепляков. Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ivVsQC0t7AU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РБК</a></p>

Евгений Тепляков. Фото © YouTube / РБК

Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Об этом её отец Евгений Тепляков написал в "Живом Журнале".

Одна из пользовательниц спросила мужчину, может ли Алиса помочь её сыну с математикой. Евгений в ответ заявил, что женщина "может не потянуть это финансово".

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"Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одарённости вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час", — добавил Тепляков.

Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса "уникальный специалист и у неё мало времени".

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В 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. А в декабре прошлого года в вузе грянул скандал: отец Алисы напал на завкафедрой якобы из-за того, что дочь удерживали на экзамене. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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