Отец студентки МГУ Тепляковой: Психологическая консультация у Алисы стоит 50 тысяч рублей
Мужчина объяснил высокую цену тем, что девятилетняя девочка "уникальный специалист и у неё мало времени". Консультации девочки по математике тоже стоят дорого, отметил Евгений.
Евгений Тепляков. Фото © YouTube / РБК
Психологическая консультация у девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой стоит 50 тысяч рублей за один академический час. Об этом её отец Евгений Тепляков написал в "Живом Журнале".
Одна из пользовательниц спросила мужчину, может ли Алиса помочь её сыну с математикой. Евгений в ответ заявил, что женщина "может не потянуть это финансово".
"Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одарённости вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час", — добавил Тепляков.
Евгений объяснил такую сумму тем, что Алиса "уникальный специалист и у неё мало времени".
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В 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. На бюджет она не поступила, родители отдали девочку на платное отделение. А в декабре прошлого года в вузе грянул скандал: отец Алисы напал на завкафедрой якобы из-за того, что дочь удерживали на экзамене. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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