Мать-одиночка из Энгельса, пытавшаяся зарезать пятилетнего сына, была пьяна

Мать-одиночка, которая пыталась зарезать пятилетнего сына в городе Энгельсе, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в "Инстаграме".

"Сегодняшний ночной случай в Энгельсе — беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали, и здравого смысла. Бить своего ребёнка, колоть — так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно!" — написал он.

Костин также сообщил, что ребёнка переводят в профильную больницу, где врачи продолжат его лечение. Вместе с тем он выразил надежду на лучшее. Глава регионального Минздрава уверил, что медики сделают всё возможное для скорейшего выздоровления пятилетнего мальчика.