НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Британский посол Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает выполнять работу

Вместе с тем дипломат прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся на территории Незалежной, должны уехать из страны "коммерческим путём".

12 февраля, 09:13
<p>Мелинда Симмонс. Фото © <a href="https://www.gov.uk/government/people/melinda-simmons.uk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gov.uk</a></p>

Мелинда Симмонс. Фото © Gov.uk

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает работу, несмотря на то что британский МИД ранее рекомендовал подданным Соединённого Королевства покинуть Незалежную на фоне угрозы возможных "военных действий".

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", — написала Симмонс в "Твиттере".

Telegraph: Сотрудники Госдепа США звонят американцам с просьбой покинуть Украину

Telegraph: Сотрудники Госдепа США звонят американцам с просьбой покинуть Украину

Вместе с тем дипломат прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся на территории Незалежной, должны уехать из страны "коммерческим путём".

Ранее представитель Посольства России в Киеве сообщил о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1