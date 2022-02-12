Британский посол Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает выполнять работу
Вместе с тем дипломат прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся на территории Незалежной, должны уехать из страны "коммерческим путём".
Мелинда Симмонс. Фото © Gov.uk
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает работу, несмотря на то что британский МИД ранее рекомендовал подданным Соединённого Королевства покинуть Незалежную на фоне угрозы возможных "военных действий".
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", — написала Симмонс в "Твиттере".
Вместе с тем дипломат прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся на территории Незалежной, должны уехать из страны "коммерческим путём".
Ранее представитель Посольства России в Киеве сообщил о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.
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