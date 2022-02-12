Британский посол Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает выполнять работу

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает работу, несмотря на то что британский МИД ранее рекомендовал подданным Соединённого Королевства покинуть Незалежную на фоне угрозы возможных "военных действий".

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", — написала Симмонс в "Твиттере".