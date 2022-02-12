Telegraph: Сотрудники Госдепа США звонят американцам с просьбой покинуть Украину

Сотрудники Госдепа США лично обзванивают американцев, находящихся на Украине, и призывают их уехать из страны. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на журналиста Buzzfeed News Кристофера Миллера.

"Государственный департамент США звонит находящимся на Украине американцам и просит их немедленно покинуть страну. Это не автоматическое сообщение. На линии реальный человек, спрашивающий, договорились ли люди о вылете", — написал журналист в "Твиттере".

Сам Миллер сослался на американского фотографа Пита Кихарта, который ранее якобы получил подобный звонок. Позднее сам Кихарт подтвердил эту информацию на своей странице в "Твиттере".

"Только что мне позвонил человек и зачитал заранее заготовленное обращение, которое призывает всех американцев уехать с Украины. Он также спросил, покинул ли я страну. Я ответил, что остаюсь в качестве журналиста. Мне посоветовали быть осторожнее", — написал фотограф.