Telegraph: Сотрудники Госдепа США звонят американцам с просьбой покинуть Украину
Информацию подтвердил американский фотограф Пит Кихарт, находящийся на территории Незалежной. По его словам, ему позвонил человек и зачитал заранее заготовленное обращение с просьбой вернуться домой.
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Сотрудники Госдепа США лично обзванивают американцев, находящихся на Украине, и призывают их уехать из страны. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на журналиста Buzzfeed News Кристофера Миллера.
"Государственный департамент США звонит находящимся на Украине американцам и просит их немедленно покинуть страну. Это не автоматическое сообщение. На линии реальный человек, спрашивающий, договорились ли люди о вылете", — написал журналист в "Твиттере".
Сам Миллер сослался на американского фотографа Пита Кихарта, который ранее якобы получил подобный звонок. Позднее сам Кихарт подтвердил эту информацию на своей странице в "Твиттере".
"Только что мне позвонил человек и зачитал заранее заготовленное обращение, которое призывает всех американцев уехать с Украины. Он также спросил, покинул ли я страну. Я ответил, что остаюсь в качестве журналиста. Мне посоветовали быть осторожнее", — написал фотограф.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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