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Дипломаты РФ на Украине продолжают выполнять свою работу

Ранее СМИ сообщали, что российские дипломатические сотрудники начали покидать Незалежную.

12 февраля, 08:42

Посольство России в Киеве. Фото на обложке © ТАСС / ZUMA

Дипломаты России продолжают выполнять свою работу на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Посольства РФ в Киеве.

"Мы продолжаем свою работу", — заявил источник в российском дипломатическом учреждении.

РИА "Новости": Российские дипломаты начали покидать Украину

РИА "Новости": Российские дипломаты начали покидать Украину

Ранее представитель Посольства России в Киеве сообщил о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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