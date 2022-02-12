Дипломаты РФ на Украине продолжают выполнять свою работу
Ранее СМИ сообщали, что российские дипломатические сотрудники начали покидать Незалежную.
Посольство России в Киеве. Фото на обложке © ТАСС / ZUMA
Дипломаты России продолжают выполнять свою работу на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Посольства РФ в Киеве.
"Мы продолжаем свою работу", — заявил источник в российском дипломатическом учреждении.
Ранее представитель Посольства России в Киеве сообщил о проработке вопроса о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.
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