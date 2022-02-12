Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира
Он считает, что в регионе обязательно наступит мирное время — вопреки сопротивлению, которое оказывает Киев. Напомним, с момента подписания договорённостей прошло уже семь лет.
Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Александр Русский
Минские соглашения являются фундаментальным документом для мира в Донбассе, который обязательно наступит. Об этом в "Твиттере" написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Он отметил, что 12 февраля исполнилось семь лет с момента подписания соглашения, за это время все его пункты должны были быть давно реализованы не только на бумаге, однако этого не произошло.
"Фундаментальный документ создавался для мира в Донбассе. Мира, который обязательно наступит вопреки сопротивлению Киева", — считает Пасечник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения. По его словам, участникам "нормандской четвёрки" пока не удалось приблизиться к обеспечению реализации данных договорённостей. Также представитель Кремля указал на проблемы лиц мировой дипломатии с прочтением договорённостей.
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