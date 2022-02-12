Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

Минские соглашения являются фундаментальным документом для мира в Донбассе, который обязательно наступит. Об этом в "Твиттере" написал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что 12 февраля исполнилось семь лет с момента подписания соглашения, за это время все его пункты должны были быть давно реализованы не только на бумаге, однако этого не произошло.