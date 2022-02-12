Зюганов объяснил свою госпитализацию прохождением оперативной диспансеризации
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
По словам политика, ранее у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии важно всё проверить на первой стадии. Тем более сейчас эпидемиологическая ситуация ухудшилась.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что проходит "оперативную диспансеризацию" в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом он заявил РИА "Новости".
По словам политика, ранее у него была сложная операция и с началом жёсткой эпидемии для него важно всё проверить на первой стадии.
"Вот для профилактики это крайне важно. Сейчас разгулялся он (коронавирус. — Прим. Лайфа) неслучайно, больных море просто. Я прохожу типа такой оперативной диспансеризации", — сказал Зюганов.
Ранее депутат Госдумы и глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил Лайфу о том, что Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней для профилактики. При этом ему было неизвестно о положительном ПЦР-тесте лидера партии.