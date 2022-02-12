Звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище
Как уточнили в Союзе кинематографистов, церемония прощания с актрисой пройдёт во вторник, 15 февраля, в Доме кино. Артистка скончалась сегодня ночью.
Актриса Зинаида Кириенко. Фото на обложке © ТАСС / Фадеичев Сергей
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, ознакомленный с пожеланиями близких актрисы.
"Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве", — сказал он.
В Союзе кинематографистов также уточнили, что церемония прощания с актрисой пройдёт во вторник, 15 февраля, в Доме кино, сообщает РИА "Новости".
Актрисы Зинаиды Кириенко не стало в ночь на 12 февраля, за пару дней до этого её госпитализировали с коронавирусом. Точная причина смерти пока не установлена в связи с диагностированием у артистки онкологического заболевания.
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