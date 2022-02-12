Звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, ознакомленный с пожеланиями близких актрисы.

"Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве", — сказал он.

В Союзе кинематографистов также уточнили, что церемония прощания с актрисой пройдёт во вторник, 15 февраля, в Доме кино, сообщает РИА "Новости".