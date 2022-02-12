НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Звезду "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище

Как уточнили в Союзе кинематографистов, церемония прощания с актрисой пройдёт во вторник, 15 февраля, в Доме кино. Артистка скончалась сегодня ночью.

12 февраля, 09:41
<p>Актриса Зинаида Кириенко. Фото на обложке © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Актриса Зинаида Кириенко. Фото на обложке © ТАСС / Фадеичев Сергей

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры, ознакомленный с пожеланиями близких актрисы.

"Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве", — сказал он.

В Союзе кинематографистов также уточнили, что церемония прощания с актрисой пройдёт во вторник, 15 февраля, в Доме кино, сообщает РИА "Новости".

"Я в кино настрадалась": Цитаты, которые отражают жизнь звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко

"Я в кино настрадалась": Цитаты, которые отражают жизнь звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко

Актрисы Зинаиды Кириенко не стало в ночь на 12 февраля, за пару дней до этого её госпитализировали с коронавирусом. Точная причина смерти пока не установлена в связи с диагностированием у артистки онкологического заболевания.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1