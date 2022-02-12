Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о Шушинской декларации, которая подразумевает союзнические отношения и военное партнёрство республики и Азербайджана. Об этом сообщает агентство Anadolu .

Уточняется, что турецкий лидер подписал соответствующий документ в ходе встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств. Указ будет опубликован в официальном издании Resmi Gazete, после чего вступит в силу.

Напомним, 15 июня 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в городе Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве. В документе говорится, что страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также, согласно декларации, Анкара и Баку "продолжат совместные усилия по модернизации вооружённых сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".