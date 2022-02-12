НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Эрдоган подписал указ о Шушинской декларации

Документ был одобрен парламентами Азербайджана и Турции летом прошлого года. В нём, в частности, говорится, что страны будут действовать совместно в случае угрозы со стороны третьего государства.

12 февраля, 09:32

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о Шушинской декларации, которая подразумевает союзнические отношения и военное партнёрство республики и Азербайджана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что турецкий лидер подписал соответствующий документ в ходе встречи с делегацией Совета старейшин Организации тюркских государств. Указ будет опубликован в официальном издании Resmi Gazete, после чего вступит в силу.

Песков заявил об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

Песков заявил об отсутствии конкретных сроков визита Путина в Турцию

Напомним, 15 июня 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в городе Шуше подписали декларацию о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве. В документе говорится, что страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также, согласно декларации, Анкара и Баку "продолжат совместные усилия по модернизации вооружённых сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1