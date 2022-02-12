Песков: Речь Путина на Мюнхенской конференции призывала не прятать голову в песок
По словам пресс-секретаря, выступление президента было конструктивным требованием не прятаться от проблем, которые в ближайшие годы могут только разрастись.
Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock
Речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года не была агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что после выступления Владимир Путин общался с западными журналистами, чтобы продемонстрировать "на самом деле предельно конструктивный характер" речи. Несмотря на это, жители Запада интерпретировали слова российского лидера "как самое агрессивное, что они слышали за последнее время".
"Я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались", — добавил Песков.
Напомним, в 2007 году в Мюнхене российский лидер жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет.
Ранее Песков также назвал речь Путина на Мюнхенской конференции революционной. Тогда сложно было представить, что к 2022-му мир будет пользоваться лексикой времён холодной войны, обсуждая напряжённость, разведение сил и готовящуюся агрессию, заметил представитель Кремля.
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