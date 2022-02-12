Песков: Речь Путина на Мюнхенской конференции призывала не прятать голову в песок

Речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года не была агрессивной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что после выступления Владимир Путин общался с западными журналистами, чтобы продемонстрировать "на самом деле предельно конструктивный характер" речи. Несмотря на это, жители Запада интерпретировали слова российского лидера "как самое агрессивное, что они слышали за последнее время".

"Я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались", — добавил Песков.

Напомним, в 2007 году в Мюнхене российский лидер жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет.