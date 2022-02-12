Песков назвал революционной речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году была революционной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, тогда, в 2007 году, эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности", — сказал он РИА "Новости".

По словам представителя Кремля, в 2007 году сложно было представить, что к 2022-му мир будет пользоваться лексикой времён холодной войны, обсуждая напряжённость, разведение сил и готовящуюся агрессию. Однако это лишь подчёркивает правоту Путина, который говорил о разоруженческой проблематике.

"Поэтому говорил он и об ОБСЕ тогда. И уже тогда он сказал, что практически ОБСЕ превратилась в организацию, которую используют как инструмент в руках определённого круга государств с тем, чтобы разделить страны Европы на некий круг избранных и круг тех, кого нужно подвергнуть такому упражнению, как демократизаторство", — добавил Песков.

Речь президента оказалась широким видением будущей ситуации, уточнил пресс-секретарь.