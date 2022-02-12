НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Песков назвал революционной речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

Тогда сложно было представить, что к 2022-му мир будет пользоваться лексикой времён холодной войны, обсуждая напряжённость, разведение сил и готовящуюся агрессию, заметил представитель Кремля.

12 февраля, 07:56
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59455/photos/57156" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году была революционной. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, тогда, в 2007 году, эта речь была достаточно революционна с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения очень стройного логически и концентрированного изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности", — сказал он РИА "Новости".

По словам представителя Кремля, в 2007 году сложно было представить, что к 2022-му мир будет пользоваться лексикой времён холодной войны, обсуждая напряжённость, разведение сил и готовящуюся агрессию. Однако это лишь подчёркивает правоту Путина, который говорил о разоруженческой проблематике.

Песков: НАТО так и не ответило на вопросы, заданные Путиным в мюнхенской речи

Песков: НАТО так и не ответило на вопросы, заданные Путиным в мюнхенской речи

"Поэтому говорил он и об ОБСЕ тогда. И уже тогда он сказал, что практически ОБСЕ превратилась в организацию, которую используют как инструмент в руках определённого круга государств с тем, чтобы разделить страны Европы на некий круг избранных и круг тех, кого нужно подвергнуть такому упражнению, как демократизаторство", — добавил Песков.

Речь президента оказалась широким видением будущей ситуации, уточнил пресс-секретарь.

The Spectator: Путин наглядно показал, что Запад стал пережитком истории

The Spectator: Путин наглядно показал, что Запад стал пережитком истории

10 февраля 2022 года исполнилось 15 лет со дня знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина. Тогда глава государства подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также Путин резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Политолог Дмитрий Родионов в колонке для Лайфа рассказал о том, как европейские политики начали пересматривать своё отношение к мюнхенской речи российского президента, который оказался прав во всём.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1