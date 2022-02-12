Горшков: Скандал вокруг Валиевой вызывает слишком много вопросов
Также глава Федерации фигурного катания заявил, что спортсменке оказывается всесторонняя помощь от организации, а к делу привлечены квалифицированные юристы.
Александр Горшков. Фото на обложке © ТАСС / Ковалёв Пётр
Допинговый скандал вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещённое вещество, требует тщательного разбирательства, так как вызывает слишком много вопросов. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, его слова приводит пресс-служба организации.
"Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же всё-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию", — сказал Горшков.
Он также добавил, что Валиевой оказывается всесторонняя помощь от организации, а к делу привлечены квалифицированные юристы. Президент федерации подчеркнул, что никто не сомневается в честности спортсменки.
Ранее Лайф рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен до конца 12 февраля принять решение по делу Валиевой. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требуют отстранить спортсменку от выступлений.
Напомним, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине.
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