Горшков: Скандал вокруг Валиевой вызывает слишком много вопросов

Допинговый скандал вокруг олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, в допинг-пробе которой нашли запрещённое вещество, требует тщательного разбирательства, так как вызывает слишком много вопросов. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, его слова приводит пресс-служба организации.

"Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а с другой — что же всё-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после её отправки в зарубежную лабораторию", — сказал Горшков.

Он также добавил, что Валиевой оказывается всесторонняя помощь от организации, а к делу привлечены квалифицированные юристы. Президент федерации подчеркнул, что никто не сомневается в честности спортсменки.