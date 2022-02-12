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Блинкен заявил о планах провести переговоры с Лавровым 12 февраля

Ранее стало известно, что в этот день состоится телефонный разговор президента России и американского лидера.

12 февраля, 07:46

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / MARTIAL TREZZINI

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах провести в субботу, 12 февраля, телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Байдена 12 февраля. Представитель Кремля отметил, что о переговорах попросила американская сторона. Сначала Вашингтон прислал письменный запрос. В последний раз главы государств общались по телефону 30 декабря. Тогда главной темой стали юридические гарантии обеспечения безопасности РФ. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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