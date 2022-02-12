Блинкен заявил о планах провести переговоры с Лавровым 12 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах провести в субботу, 12 февраля, телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Bloomberg .

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.