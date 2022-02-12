Экс-глава WADA Паунд посоветовал России взять перерыв на одну–три Олимпиады

России нужно взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, сообщает Reuters.

По его мнению, к России нужно применять "более жёсткий подход" в случае допинговых скандалов. Бывший глава WADA призвал Москву не участвовать в Олимпиадах, "пока они не возьмут всё под контроль".

"Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России", — добавил Паунд.

Экс-президент WADA посчитал, что усилия по сотрудничеству с Россией и примирению с ней не сработали, и поэтому может потребоваться другой подход к решению проблемы.

"Это своего рода примирение, я забыл, кто это сказал, но примирение [с Россией] похоже на кормление аллигаторов с надеждой, что вы будете последним, кого они съедят", — заключил Паунд.