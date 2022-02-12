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Экс-глава WADA Паунд посоветовал России взять перерыв на одну–три Олимпиады

По словам бывшего лидера организации, усилия по сотрудничеству с Москвой и примирению с ней не сработали, и поэтому может потребоваться другой подход к решению проблемы.

12 февраля, 11:15

Дик Паунд. Фото на обложке © NurPhoto via Getty Images / Dominika Zarzycka NurPhoto

России нужно взять перерыв на одну-три Олимпиады после допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой. Об этом заявил первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, сообщает Reuters.

По его мнению, к России нужно применять "более жёсткий подход" в случае допинговых скандалов. Бывший глава WADA призвал Москву не участвовать в Олимпиадах, "пока они не возьмут всё под контроль".

"Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России", — добавил Паунд.

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Экс-президент WADA посчитал, что усилия по сотрудничеству с Россией и примирению с ней не сработали, и поэтому может потребоваться другой подход к решению проблемы.

"Это своего рода примирение, я забыл, кто это сказал, но примирение [с Россией] похоже на кормление аллигаторов с надеждой, что вы будете последним, кого они съедят", — заключил Паунд.

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Заседание CAS по делу Валиевой состоится 13 февраля. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требуют отстранить спортсменку от выступлений.

Напомним, в декабрьской допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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