Стало обидно из-за проигрыша: В Красноярском крае многодетный отец украл из автомата 27 мягких игрушек

Многодетный отец признался в краже игрушек из автомата. Видео © ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае 32-летний многодетный отец стал фигурантом уголовного дела по подозрению в краже из игрового автомата 27 мягких игрушек. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Информация о происшествии поступила в полицию Зеленогорска 11 февраля. Оператор компании, которая занимается обслуживанием игровых машин, сообщила, что в автомате нет игрушек.

Сумма причинённого ущерба составила более 5000 рублей. Сам мужчина признался, что просто хотел порадовать своих пятерых детей, однако во время игры многодетный отец потратил 450 рублей, но достал только одну игрушку, и поэтому решился на кражу.

"Зашёл в магазин, взял продукты. Увидел автомат с игрушками, сыграл в него, закинул туда 450 рублей, выиграл одну игрушку. Мне стало обидно. Сломал дверцу и набрал игрушек", — рассказал задержанный.

В результате проверки полиция установила, что на автомате повреждён замок и корпус. Уточняется, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сам злоумышленник признался, что раскаивается в содеянном. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.