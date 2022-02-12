Госдеп приказал части персонала Посольства США в Киеве покинуть страну
Такое распоряжение отдано из-за сообщений об "увеличении российских солдат на границе с Украиной". Это, пишет дипмиссия, указывает на возможность значительных военных действий.
Здание Посольства США. Фото на обложке © ТАСС / Марченко Анна
Госдепартамент распорядился об отъезде персонала посольства в Киеве, который не работает с чрезвычайной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в "Твиттере".
"Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий", — говорится в посте.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников посольства на Украине, а также призывает всех американцев немедленно покинуть Незалежную.
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