Захарова заявила об оптимизации российских дипведомств на Украине

Слухи о якобы осуществлённой эвакуации российских дипломатов с Украины, которые распространяли западные СМИ, являются информационным прикрытием для того, чтобы дипломатические представительства США, Великобритании и других стран покинули свои дипведомства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия решила оптимизировать штаты росзагранучреждений в Киеве, опасаясь провокаций Незалежной или третьих стран.

"Слухи о якобы осуществлённой "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий. <...> Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о российских загранучреждениях на Украине, опубликованном на сайте МИД РФ.

По её словам, нужно учитывать влияние США и Великобритании на политику Украины. В этой связи Захарова отметила "накачку" Незалежной вооружениями и инструкторами. Поэтому МИД России уверен, что британским и американским коллегам известно о неких готовящихся силовых акциях на украинской территории, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности, указала Захарова.

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — заключила официальный представитель МИД РФ.