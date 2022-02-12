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Захарова заявила об оптимизации российских дипведомств на Украине

Вашингтону и Лондону известно о неких готовящихся силовых акциях на украинской территории, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности, считают в МИД России.

12 февраля, 09:58

ОФициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото на обложке © Instagram / mzakharovamid

Слухи о якобы осуществлённой эвакуации российских дипломатов с Украины, которые распространяли западные СМИ, являются информационным прикрытием для того, чтобы дипломатические представительства США, Великобритании и других стран покинули свои дипведомства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия решила оптимизировать штаты росзагранучреждений в Киеве, опасаясь провокаций Незалежной или третьих стран.

"Слухи о якобы осуществлённой "эвакуации" российских дипломатов появились в ряде западных изданий. <...> Как мы теперь понимаем, целью этих "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ о российских загранучреждениях на Украине, опубликованном на сайте МИД РФ.

Британский посол Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает выполнять работу

Британский посол Симмонс сообщила, что остаётся в Киеве и продолжает выполнять работу

По её словам, нужно учитывать влияние США и Великобритании на политику Украины. В этой связи Захарова отметила "накачку" Незалежной вооружениями и инструкторами. Поэтому МИД России уверен, что британским и американским коллегам известно о неких готовящихся силовых акциях на украинской территории, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности, указала Захарова.

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Дипломаты РФ на Украине продолжают выполнять свою работу

Дипломаты РФ на Украине продолжают выполнять свою работу

Напомним, в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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