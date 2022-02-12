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МИД РФ подтвердил запрос Блинкена на беседу с Лавровым

Ранее стало известно, что госсекретарь США планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.

12 февраля, 09:49
<p>Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken/status/1483773725300465665/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a>, <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1487746566949675012/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken, МИД России

Министерство иностранных дел России подтвердило запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

"Подтверждаем", — цитирует агентство ответ министерства.

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О планах Энтони Блинкена провести 12 февраля телефонный разговор с Лавровым ранее сообщило агентство Bloomberg. В ходе беседы госсекретарь планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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