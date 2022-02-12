МИД РФ подтвердил запрос Блинкена на беседу с Лавровым
Ранее стало известно, что госсекретарь США планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.
Энтони Блинкен и Сергей Лавров © Twitter / Secretary Antony Blinken, МИД России
Министерство иностранных дел России подтвердило запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.
"Подтверждаем", — цитирует агентство ответ министерства.
О планах Энтони Блинкена провести 12 февраля телефонный разговор с Лавровым ранее сообщило агентство Bloomberg. В ходе беседы госсекретарь планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.
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