МИД РФ подтвердил запрос Блинкена на беседу с Лавровым

Министерство иностранных дел России подтвердило запрос госсекретаря США Энтони Блинкена на телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС .

Блинкен заявил о готовности США продолжить "содержательный диалог" с РФ по безопасности

О планах Энтони Блинкена провести 12 февраля телефонный разговор с Лавровым ранее сообщило агентство Bloomberg. В ходе беседы госсекретарь планирует подчеркнуть "единство и решимость" союзников и партнёров по мере эскалации напряжённости вокруг Украины.