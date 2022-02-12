Hindu: Россия и США поучаствуют в крупнейших военно-морских учениях Индии

Россия и США примут участие в крупнейших военно-морских учениях Индии, которые пройдут в конце февраля. Об этом сообщает издание Hindu со ссылкой на источники.

"На фоне растущей напряжённости вокруг Украины США и Россия примут участие в крупнейших в истории Индии морских учениях, которые состоятся в конце этого месяца. Источники в Министерстве обороны сообщили, что и Россия, и США подтвердили своё участие в учениях "Милан 2022", которые пройдут с 26 февраля по 4 марта", — сообщает издание.

Однако пока не ясно, отправят ли Вашингтон и Москва свои военные корабли на учения или страны будут участвовать на уровне представителей флотов. Как сообщил изданию источник, Индия пригласила на учения 46 стран, из которых более 35 подтвердили своё участие.

"Цель учений — отточить оперативные навыки, усвоить лучшие практики и процедуры и обеспечить изучение доктрин в морской области посредством профессионального взаимодействия между дружественными флотами", — заключили собеседники издания.