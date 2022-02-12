НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

ОПЗЖ призвала Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку

Украина платит страшную цену за безответственность и безволие власти, а продолжение конфликта ведёт к жертвам, истощает экономику, разоряет семьи и выталкивает людей из страны, уточнили в партии.

12 февраля, 11:33
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/zavdyaki-programi-termomodernizaciyi-ponad-15-mln-gromadyan-72833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис</a> президента Украины</p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить Минские соглашения для урегулирования противостояния в стране или уйти с должности. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

"Выполнение Минских соглашений позволит прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну, восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, перенаправить бюджетные средства с расходов на войну на инвестиции в развитие страны и на улучшение жизни людей", — сказано в заявлении партии.

В седьмую годовщину подписания договорённостей ОПЗЖ потребовала от украинской власти реальных действий для восстановления мира. В частности, организации продуктивной работы Трёхсторонней контактной группы, согласования позиций в "нормандском формате", принятия законов об амнистии, об особенностях выборов в Донбассе, а также особом порядке местного самоуправления и особом статусе региона. В ином случае президент Зеленский должен уйти в отставку, уточнили в ОПЗЖ.

Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

Глава ЛНР Пасечник назвал Минские соглашения фундаментальным документом для мира

"За безответственность и безволие украинской власти Украина платит страшную цену. Продолжение конфликта ведёт к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны. При этом власть использует конфликт для уничтожения свободы слова, расправы над политическими оппонентами и подавления гражданских прав и свобод, в том числе конституционного права украинских граждан на выборы и местное самоуправление", — сказано в тексте заявления.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по её мнению, эскалация ситуации у границ Незалежной связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. Она также усомнилась в том, что Россия готовит "вторжение". Ссылаясь на экспертов, Тимошенко привела несколько факторов, указывающих на маловероятность войны.

Песков: Украина делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения

Песков: Украина делает всё, чтобы не выполнять Минские соглашения

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1