ОПЗЖ призвала Зеленского выполнить Минские соглашения или уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнить Минские соглашения для урегулирования противостояния в стране или уйти с должности. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

"Выполнение Минских соглашений позволит прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну, восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, перенаправить бюджетные средства с расходов на войну на инвестиции в развитие страны и на улучшение жизни людей", — сказано в заявлении партии.

В седьмую годовщину подписания договорённостей ОПЗЖ потребовала от украинской власти реальных действий для восстановления мира. В частности, организации продуктивной работы Трёхсторонней контактной группы, согласования позиций в "нормандском формате", принятия законов об амнистии, об особенностях выборов в Донбассе, а также особом порядке местного самоуправления и особом статусе региона. В ином случае президент Зеленский должен уйти в отставку, уточнили в ОПЗЖ.

"За безответственность и безволие украинской власти Украина платит страшную цену. Продолжение конфликта ведёт к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны. При этом власть использует конфликт для уничтожения свободы слова, расправы над политическими оппонентами и подавления гражданских прав и свобод, в том числе конституционного права украинских граждан на выборы и местное самоуправление", — сказано в тексте заявления.