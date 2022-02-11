Россия выбилась в лидеры в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории

Российские СМИ в испаноязычных странах привлекают всё большее внимание аудитории, превосходя американских конкурентов. Об этом говорят результаты исследования вашингтонской компании Omelas, которая использовала специальную систему мониторинга публикаций на основе технологий искусственного интеллекта, сообщает RT.

Данные исследования показывают, что во второй половине января российские каналы, публикующие новости о конфликте вокруг Украины, в три раза превзошли американское телевидение по уровню вовлечённости аудитории. Например, RT опубликовал 1600 постов с упоминанием Украины. Видеоролики, статьи и другой контент в соцсетях собрали 173 тысячи взаимодействий: лайков, перепостов и комментариев. Этот показатель составляет почти 40% от всех взаимодействий пользователей с контентом об украинском кризисе на испанском языке. Такие данные вызывают беспокойство в США.

"Они [российские СМИ] хотят повлиять на то, как эта тема представлена в информационном пространстве в какой-то из стран региона или во всём регионе, чтобы людям было сложнее разобраться в реальной ситуации. Если им удастся сбить людей с толку по украинскому вопросу, властям этих стран станет гораздо сложнее заручиться поддержкой населения по каким-то ответным шагам или контрмерам", — считает руководитель проекта в Omelas Эндрю Гонсалес.

При этом, по его словам, российская риторика находит отклик у населения. Данные исследования показывают, что испаноязычные пользователи "Твиттера", "Ютуба" и "Фейсбука" симпатизируют РФ.