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Путин выразил соболезнования родным и близким звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко

Президент государства отметил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, а также добрая и светлая память о ней.

12 февраля, 11:49

Зинаида Кириенко. Фото на обложке © Kino-teatr.ru

Смерть народной артистки РСФСР, звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко является невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями президента России Владимира Путина, адресованной родным и близким актрисы.

"Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли Кириенко, а также добрая и светлая память о ней.

У заболевшей ковидом актрисы из "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко произошёл инсульт

У заболевшей ковидом актрисы из "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко произошёл инсульт

Актрисы Зинаиды Кириенко не стало в ночь на 12 февраля, за пару дней до этого её госпитализировали с коронавирусом. Её похоронят на Троекуровском кладбище, церемония прощания состоится 15 февраля в Доме кино.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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