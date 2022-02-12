Путин выразил соболезнования родным и близким звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко
Президент государства отметил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, а также добрая и светлая память о ней.
Зинаида Кириенко. Фото на обложке © Kino-teatr.ru
Смерть народной артистки РСФСР, звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко является невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями президента России Владимира Путина, адресованной родным и близким актрисы.
"Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли Кириенко, а также добрая и светлая память о ней.
Актрисы Зинаиды Кириенко не стало в ночь на 12 февраля, за пару дней до этого её госпитализировали с коронавирусом. Её похоронят на Троекуровском кладбище, церемония прощания состоится 15 февраля в Доме кино.
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