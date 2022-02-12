Путин выразил соболезнования родным и близким звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко

Смерть народной артистки РСФСР, звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко является невосполнимой утратой для отечественной культуры и кинематографа. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями президента России Владимира Путина, адресованной родным и близким актрисы.

"Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли Кириенко, а также добрая и светлая память о ней.