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Лавров: США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов РФ по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

12 февраля, 13:01

Сергей Лавров. Фото на обложке © Telegram / МИД РФ

Реакция Соединённых Штатов и НАТО на переданные РФ проекты по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", — передаёт слова министра пресс-служба МИД РФ.

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Телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны сегодня днём. В ходе беседы глава МИД РФ также отметил, что провокационная кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских договорённостей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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