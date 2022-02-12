Лавров: США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов РФ по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.
Сергей Лавров. Фото на обложке © Telegram / МИД РФ
Реакция Соединённых Штатов и НАТО на переданные РФ проекты по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
"Реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", — передаёт слова министра пресс-служба МИД РФ.
Телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны сегодня днём. В ходе беседы глава МИД РФ также отметил, что провокационная кампания США об "агрессии России" против Киева поощряет саботаж Минских договорённостей.
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