Лавров: США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов РФ по гарантиям безопасности

Реакция Соединённых Штатов и НАТО на переданные РФ проекты по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей", — передаёт слова министра пресс-служба МИД РФ.