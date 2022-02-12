Металлический каркас придавил 25 автомобилей на стоянке в Москве

Последствия падения металлических конструкций на припаркованные на стоянке автомобили. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS ).

Сразу 25 автомобилей пострадали из-за обрушения металлического каркаса на одной из частных стоянок в Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал "360".

Всё случилось на Прокатной улице. Судя по кадрам с места событий, у большинства автомобилей пострадали крыши. У некоторых разбиты стёкла, также присутствуют другие повреждения кузовов. На месте работают сотрудники экстренных служб, разбирая последствия. По данным Лайфа, обрушение произошло после того, как трактор повредил забор и задел навес.