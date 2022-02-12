Металлический каркас придавил 25 автомобилей на стоянке в Москве
Судя по кадрам с места событий, у большинства машин пострадали крыши и стёкла, также присутствуют другие повреждения кузовов. Сотрудники экстренных служб разбирают завалы на месте происшествия.
Кадр из видео © LIFE
Сразу 25 автомобилей пострадали из-за обрушения металлического каркаса на одной из частных стоянок в Москве. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал "360".
Всё случилось на Прокатной улице. Судя по кадрам с места событий, у большинства автомобилей пострадали крыши. У некоторых разбиты стёкла, также присутствуют другие повреждения кузовов. На месте работают сотрудники экстренных служб, разбирая последствия. По данным Лайфа, обрушение произошло после того, как трактор повредил забор и задел навес.
А ранее Лайф рассказывал, что в результате обрушения бетонного забора на стройке торгового комплекса в СНТ "Отрадное" в посёлке Селятино Московской области погибли двое рабочих. Всё произошло вечером 11 февраля. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Позднее стало известно о смерти третьего пострадавшего рабочего.
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