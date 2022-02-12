Скончался третий рабочий, пострадавший при обрушении на стройке в Подмосковье
При обрушении трёх пролётов на стройке в СНТ "Отрадное" под завалами оказались двое строителей, оба погибли на месте. Ранее сообщалось, что ещё три человека были извлечены из-под завалов.
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В больнице в результате повреждений скончался третий рабочий, доставленный туда после обрушения бетонного забора строящегося ТК в подмосковном посёлке Селятино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Один из троих госпитализированных рабочих находился в тяжёлом состоянии и умер сегодня утром", — рассказал собеседник агентства.
Ранее в результате происшествия на стройке торгового комплекса в СНТ "Отрадное" на месте погибли двое рабочих. Обрушение при работах по установке ограждения произошло вечером 11 февраля. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.
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