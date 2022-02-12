Снова "деревянная": Биатлонист Цветков занял четвёртое место во второй подряд гонке на Олимпиаде

Наш спортсмен сумел чисто преодолеть два огневых рубежа, но ходом проиграл целому ряду соперников. Как итог, он остановился на четвёртом месте. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, который более чем на 25 секунд опередил француза Кентена Фийона Майе, бронза у ещё одного представителя Норвегии Тарьея Бё.

Добавим, что другие россияне не сумели показать чистую стрельбу. Эдуард Латыпов был хорош ходом, но допустил три промаха. Хорошую скорость показал и Александр Логинов, но бороться за награды не позволили четыре промаха. Даниил Серохвостов промазал дважды, однако и не сумел продемонстрировать мощный лыжный ход. Отметим, что Цветков занял четвёртое место во второй гонке подряд. До этого он остановился в шаге от наград в индивидуальной гонке.