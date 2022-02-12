СК возбудил дело после смерти рабочих из-за обрушившегося бетонного забора в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения бетонного забора строящегося придорожного ТК в посёлке Селятино Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (ч.3 ст.216 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Указывается, что в процессе земляных работ произошло обрушение ограждения в траншею, образовавшуюся в следствие выемки грунта, где находились рабочие. С участием следователей-криминалистов правоохранители осмотрели места обрушения, строительный городок, а также изъяли проектную, исполнительную и иную документацию. Назначено четыре судебно-медицинских экспертизы. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

"Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела", — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.