НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

СК возбудил дело после смерти рабочих из-за обрушившегося бетонного забора в Подмосковье

Правоохранители осмотрели места обрушения, строительный городок, а также изъяли проектную, исполнительную и иную документацию. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры области.

12 февраля, 08:13

Фото на обложке © Shutterstock

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате обрушения бетонного забора строящегося придорожного ТК в посёлке Селятино Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (ч.3 ст.216 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Два человека оказались под завалами рухнувшего бетонного забора в Подмосковье

Два человека оказались под завалами рухнувшего бетонного забора в Подмосковье

Указывается, что в процессе земляных работ произошло обрушение ограждения в траншею, образовавшуюся в следствие выемки грунта, где находились рабочие. С участием следователей-криминалистов правоохранители осмотрели места обрушения, строительный городок, а также изъяли проектную, исполнительную и иную документацию. Назначено четыре судебно-медицинских экспертизы. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

"Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела", — сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

Строительные леса обрушились на парковке Госдумы

Ранее Лайф писал, что при обрушении бетонного забора в Подмосковье погибли два человека. Ещё три человека пострадали, их госпитализировали с различными травмами.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1