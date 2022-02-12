Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"

Режиссёр фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года Ридли Скотт станет исполнительным продюсером сериала по франшизе. Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Amazon Studios уже приступила к его созданию.

Проект носит название "Бегущий по лезвию 2099". Планируется, что он станет продолжением фильмов 1982 года, а также картины "Бегущий по лезвию 2049" 2017 года. Сценаристом проекта выступит Силка Луиза.