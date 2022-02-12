Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"
Проект носит название "Бегущий по лезвию 2099". Планируется, что он станет продолжением фильмов 1982 и 2017 годов. Дата премьеры первой серии пока не известна.
Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию" режиссёра Ридли Скотта. Фото © "Кинопоиск"
Режиссёр фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года Ридли Скотт станет исполнительным продюсером сериала по франшизе. Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Amazon Studios уже приступила к его созданию.
Проект носит название "Бегущий по лезвию 2099". Планируется, что он станет продолжением фильмов 1982 года, а также картины "Бегущий по лезвию 2049" 2017 года. Сценаристом проекта выступит Силка Луиза.
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