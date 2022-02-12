НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Ридли Скотт займётся созданием сериала по франшизе "Бегущий по лезвию"

Проект носит название "Бегущий по лезвию 2099". Планируется, что он станет продолжением фильмов 1982 и 2017 годов. Дата премьеры первой серии пока не известна.

12 февраля, 08:07
<p>Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию" режиссёра Ридли Скотта. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3585694/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Харрисон Форд в фильме "Бегущий по лезвию" режиссёра Ридли Скотта. Фото © "Кинопоиск"

Режиссёр фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года Ридли Скотт станет исполнительным продюсером сериала по франшизе. Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Amazon Studios уже приступила к его созданию.

Проект носит название "Бегущий по лезвию 2099". Планируется, что он станет продолжением фильмов 1982 года, а также картины "Бегущий по лезвию 2049" 2017 года. Сценаристом проекта выступит Силка Луиза.

Галадриэль и принцесса гномов: Появились первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Галадриэль и принцесса гномов: Появились первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Ранее Лайф рассказывал, что продолжение мультсериала "Футурама" выйдет в 2023 году. К производству культового анимационного шоу привлечены лица, работавшие над оригинальным мультсериалом, последняя серия которого вышла в 2013 году.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1