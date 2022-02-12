Экс-депутат Рады Бондаренко раскритиковала политику Зеленского, назвав его "злым клоуном"

Борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ может сильно ударить по его рейтингу, заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш". Она добавила, что власти заблокировали семь украинских каналов за последние два с половиной года.

"Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. <…> Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор... никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было", — сказала она.

По словам Бондаренко, решение Зеленского о блокировке телеканалов является "политической местью". Она отметила, что в эфире этих каналов озвучивались различные точки зрения по вопросам внешней политики Украины. Причём они не всегда соответствовали мнению властей государства. Вместе с тем увеличивается количество недовольных и "обиженных властью".

"А это значит, что скоро на табло вместо 17% поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль", — заявила Бондаренко.