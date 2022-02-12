МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

МИД Германии призвал своих граждан покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. Об этом сообщило ведомство в субботу на своём сайте.

"Если вы сейчас находитесь на Украине, то учитывайте, необходимо ли ваше пребывание там. Если нет, то выезжайте в краткосрочной перспективе", — говорится в сообщении.