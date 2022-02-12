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МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Ранее ещё пять стран призвали своих граждан уехать из Незалежной на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России.

12 февраля, 12:15

Фото на обложке © Shutterstock

МИД Германии призвал своих граждан покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. Об этом сообщило ведомство в субботу на своём сайте.

"Если вы сейчас находитесь на Украине, то учитывайте, необходимо ли ваше пребывание там. Если нет, то выезжайте в краткосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

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Ранее ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Украину. Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся "вторжении" России в Незалежную.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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