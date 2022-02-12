Бастрыкину доложат о деталях покушения на убийство пятилетнего ребёнка в Энгельсе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента в Энгельсе, где пьяная мать пыталась зарезать своего пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил <...> представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего, оценить действия и бездействие должностных лиц органов, которые заблаговременно не приняли меры по защите прав ребёнка. В центральном аппарате СК ход расследования поставлен на контроль.

По данным пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, 29-летняя подозреваемая уже задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проводятся экспертизы.