Бастрыкину доложат о деталях покушения на убийство пятилетнего ребёнка в Энгельсе
Правоохранители задержали женщину, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото на обложке © ТАСС / Савостьянов Сергей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента в Энгельсе, где пьяная мать пыталась зарезать своего пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил <...> представить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.
Бастрыкин также поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего, оценить действия и бездействие должностных лиц органов, которые заблаговременно не приняли меры по защите прав ребёнка. В центральном аппарате СК ход расследования поставлен на контроль.
По данным пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, 29-летняя подозреваемая уже задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В настоящее время выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проводятся экспертизы.
Ранее сообщалось, что мальчик из Энгельса, которого пыталась зарезать пьяная мать, находится в тяжёлом состоянии. Чтобы стабилизировать состояние пятилетнего малыша, врачам потребовалось почти пять часов. После этого ребёнка с помощью вертолёта доставили в Саратовскую детскую областную клиническую больницу.
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