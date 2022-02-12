В Якутске отменили ковид-сертификаты при посещении торговых центров

Власти Якутии смягчили ограничительные меры против коронавируса. В частности, они отменили требование предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесённой болезни при посещении торговых центров в городе Якутске, пишет пресс-служба региональной администрации. Соответствующий указ подписал 11 февраля глава республики Айсен Николаев.

"Согласно новому указу, требование о предъявлении QR-кодов вакцинированного или переболевшего при входе в торговые центры города Якутска отменяется. Отменено требование о допуске на работу лиц при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или ИХА при выходе на работу из отпуска или иных дней отдыха, в том числе после пребывания за пределами республики", — говорится в сообщении.

Вместе с тем власти продлили работу заведений общепита в Якутске до 00:00. Также теперь работодатели могут привлекать на сезонные и вахтовые работы и работников из других регионов страны при наличии вакцинации или ревакцинации, полученных не ранее чем за полгода до даты направления к месту трудовой деятельности. Указ вступил в силу со дня подписания.