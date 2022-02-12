Выдача госуслуг ГИБДД нарушена из-за сбоя системы "Электронная Москва"

В работе онлайн-платформы "Электронная Москва" произошёл технический сбой, из-за которого приостановлена выдача госуслуг по линии Госавтоинспекции. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".

"Из-за сбоя в работе электросистем "Электронная Москва", на платформе которого размещён центр обработки данных МВД России, нарушилось функционирование единой информационно-аналитической системы обеспечения деятельности МВД России, в состав которой входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции ФИС ГИБДД-М", — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, работа основных компонентов ФИС ГИБДД-М была оперативно восстановлена, но технические мероприятия на платформе "Электронная Москва" до сих пор продолжаются. Из-за неполадок приостановлено оказание электронных услуг, связанных с регистрацией авто, выдачей водительских удостоверений, а также ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В связи с доставленными неудобствами МВД РФ приносит извинения гражданам.