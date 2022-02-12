НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Один человек погиб и 42 пострадали при взрыве автобуса в Китае

По данным полиции города, в салоне прогремел сильный хлопок, взрывная волна которого выбила стёкла и повредила внешнюю обшивку автомобиля. Причины инцидента расследуются.

12 февраля, 13:43

Взрыв автобуса в Китае. Фото © Twitter / Andrew Jose 周安

Последствия взрыва автобуса в Китае. Видео © Twitter / realAndrewJose

По меньшей мере один человек погиб и 42 получили увечья при взрыве автобуса в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин. Об этом сообщила газета Global Times.

"Автобус взорвался на перекрёстке в Шэньяне, провинция Ляонин. В результате инцидента один человек погиб, два человека получили тяжёлые ранения, 40 получили лёгкие травмы", — говорится в сообщении.

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом попросила на суде дать блогеру шанс

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом попросила на суде дать блогеру шанс

По данным полиции города, в салоне прогремел сильный хлопок, взрывная волна которого выбила стёкла и повредила внешнюю обшивку автобуса. Причины инцидента расследуются.

Ранее Лайф рассказал, что замминистра строительства Сахалинской области сбила ребёнка на внедорожнике и уволилась. Пострадавший мальчик находится в реанимации, его прооперировали. Чиновница заявила его родителям, что готова возместить ущерб и оказать любую необходимую помощь.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1