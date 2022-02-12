Один человек погиб и 42 пострадали при взрыве автобуса в Китае
По данным полиции города, в салоне прогремел сильный хлопок, взрывная волна которого выбила стёкла и повредила внешнюю обшивку автомобиля. Причины инцидента расследуются.
Взрыв автобуса в Китае. Фото © Twitter / Andrew Jose 周安
Последствия взрыва автобуса в Китае. Видео © Twitter / realAndrewJose
По меньшей мере один человек погиб и 42 получили увечья при взрыве автобуса в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин. Об этом сообщила газета Global Times.
"Автобус взорвался на перекрёстке в Шэньяне, провинция Ляонин. В результате инцидента один человек погиб, два человека получили тяжёлые ранения, 40 получили лёгкие травмы", — говорится в сообщении.
По данным полиции города, в салоне прогремел сильный хлопок, взрывная волна которого выбила стёкла и повредила внешнюю обшивку автобуса. Причины инцидента расследуются.
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