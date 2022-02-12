Власти Чехии пока не рекомендуют соотечественникам покидать Украину

Несмотря на официальные заявления некоторых западных стран о начале эвакуации с Украины, власти Чехии пока не рекомендуют своим гражданам покидать Незалежную, а МИД Эстонии не будет оказывать логистическую поддержку своим соотечественникам.

Министерства иностранных дел двух стран внимательно наблюдают за развитием событий. При этом для чехов действует рекомендация не посещать северные и восточные районы Украины, уточняет Чешское телевидение. Глава внешнедипломатического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс в свою очередь не исключила ни одного сценария развития событий.

"Наша консульская служба в Киеве открыта для решения проблем граждан Эстонии", — уточнила она изданию Delfi.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Латвии, Финляндии, Северной Македонии и Канады призвали своих граждан покинуть Украину. Такое же объявление сделали власти Черногории. Находящимся в стране эстонцам также рекомендовали вернуться домой, а другим гражданам воздержаться от поездок в Незалежную.