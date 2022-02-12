Власти Чехии пока не рекомендуют соотечественникам покидать Украину
А МИД Эстонии, несмотря на призыв своим гражданам вернуться на родину, не будет оказывать им логистическую поддержку. Однако консульство в Киеве для них открыто, уточнила глава ведомства.
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Несмотря на официальные заявления некоторых западных стран о начале эвакуации с Украины, власти Чехии пока не рекомендуют своим гражданам покидать Незалежную, а МИД Эстонии не будет оказывать логистическую поддержку своим соотечественникам.
Министерства иностранных дел двух стран внимательно наблюдают за развитием событий. При этом для чехов действует рекомендация не посещать северные и восточные районы Украины, уточняет Чешское телевидение. Глава внешнедипломатического ведомства Эстонии Эва-Мария Лийметс в свою очередь не исключила ни одного сценария развития событий.
"Наша консульская служба в Киеве открыта для решения проблем граждан Эстонии", — уточнила она изданию Delfi.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Латвии, Финляндии, Северной Македонии и Канады призвали своих граждан покинуть Украину. Такое же объявление сделали власти Черногории. Находящимся в стране эстонцам также рекомендовали вернуться домой, а другим гражданам воздержаться от поездок в Незалежную.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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