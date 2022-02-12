Представитель МИД РФ Полищук раскритиковал Киев за несоблюдение Минских соглашений

За последние семь лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено Минскими соглашениями, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено комплексом мер. Не была проведена конституционная реформа и децентрализация, не объявлена амнистия, а также Донбассу не предоставлен особый статус.

"Даже "формулу Штайнмайера", которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство", — заявил дипломат в беседе с РИА "Новости".

Эту формулу в качестве варианта решения одного из пунктов Минских соглашений предложил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Её суть заключается в присвоении республикам особого статуса на момент проведения местных выборов, а получение статуса на постоянной основе происходит после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ.