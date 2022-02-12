Читатели Le Figaro объяснили, зачем США раздувают тему "вторжения" России на Украину
У Вашингтона неприятности, ведь Москва "не хочет нападать" на Киев, отметили пользователи. Кто-то действия Америки назвал глупой кампанией, сравнив её с той, что страна проводила во времена Ирака.
Фото на обложке © ТАСС / АР / Andrew Marienko
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявления власти США о "вторжении" России на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Причём многие выразили мнение, что Соединённые Штаты преследуют лишь собственные цели, раздувая тему "нападения".
В статье, под которой французы стали отгадывать цели американской власти, с которыми она распространяет слухи о "вторжении", также отмечается, что Россия продолжает стягивать свои войска к границе Украины. В результате президент Джо Байден не исключает телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Американцы, прикрывшись "демократизацией", стремятся распространить свою идеологию на Россию, именно поэтому они раскачивают Украину", — написал один из пользователей.
Некоторые отметили, что не верят Байдену, так как тот пытается отвлечь общественное внимание от показателей темпов инфляции в США, опубликованных ранее. Кроме того, подчеркнул один из читателей, такие высказывания способствуют росту цен на нефть. Пользователи также добавили, что России нет смысла вторгаться на Украину, поэтому всё это "кампания США, подобная той, что они проводили во времена Ирака".
Кто-то заметил, что Россия доставляет США неприятности, потому что "не хочет нападать на Украину". Также некоторые комментаторы пошутили на тему подобных заявлений, выразив надежду, что в "вторжение" произойдёт не во время выступления французских спортсменов.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. К слову, также стало известно, что ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Незалежную. Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся российском "вторжении".
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения" России на Украину. По данным издания, об этом он якобы заявил во время общения с союзниками. Однако некоторые европейские дипломаты не поверили американскому лидеру и заявили, что "отказываются такое покупать".
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