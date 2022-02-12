Читатели Le Figaro объяснили, зачем США раздувают тему "вторжения" России на Украину

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявления власти США о "вторжении" России на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Причём многие выразили мнение, что Соединённые Штаты преследуют лишь собственные цели, раздувая тему "нападения".

В статье, под которой французы стали отгадывать цели американской власти, с которыми она распространяет слухи о "вторжении", также отмечается, что Россия продолжает стягивать свои войска к границе Украины. В результате президент Джо Байден не исключает телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Американцы, прикрывшись "демократизацией", стремятся распространить свою идеологию на Россию, именно поэтому они раскачивают Украину", — написал один из пользователей.

Некоторые отметили, что не верят Байдену, так как тот пытается отвлечь общественное внимание от показателей темпов инфляции в США, опубликованных ранее. Кроме того, подчеркнул один из читателей, такие высказывания способствуют росту цен на нефть. Пользователи также добавили, что России нет смысла вторгаться на Украину, поэтому всё это "кампания США, подобная той, что они проводили во времена Ирака".

Кто-то заметил, что Россия доставляет США неприятности, потому что "не хочет нападать на Украину". Также некоторые комментаторы пошутили на тему подобных заявлений, выразив надежду, что в "вторжение" произойдёт не во время выступления французских спортсменов.

Ранее Лайф сообщал, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины, если их пребывание в этой стране необязательно. К слову, также стало известно, что ещё пять стран призвали своих граждан покинуть Незалежную. Речь идёт о Латвии, Эстонии, Финляндии, Северной Македонии и Канаде. Призывы звучат на фоне заявлений западных политиков и СМИ о якобы готовящемся российском "вторжении".