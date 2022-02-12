В Самарской области задержали сына замглавы МВД РФ Зубова по делу о взятке
Информацию подтвердил депутат Александр Хинштейн. По его словам, фигурант передал портфель с 18 млн рублей сотруднику УФСБ в ходе спецоперации. Также задержаны ещё двое подозреваемых.
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Сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис задержан в Самарской области по делу о даче взятки. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Информацию в телеграм-канале подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, вместе с 43-летним Зубовым были задержаны президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. Это случилось после того, как Денис Зубов передал портфель с 18 миллионами рублей сотруднику УФСБ в кафе в торговом центре "Вива Лэнд" на проспекте Кирова в присутствии Карпова и Ермакова.
Хинштейн уточнил, что Карпов в 2016 году был осуждён за незаконную добычу и продажу сырой нефти, Ермаков фигурировал в уголовном деле о взятках сотрудникам УФСБ. По словам парламентария, общая сумма полученных денег составила тогда, по материалам дела, 118 миллионов рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что главу сахалинского Минэкономразвития Алексея Успенского, который является фигурантом уголовного дела, возбуждённого по факту халатности при исполнении должностных обязанностей, отстранили от должности. Материалы дела были переданы в суд.
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