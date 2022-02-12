В Самарской области задержали сына замглавы МВД РФ Зубова по делу о взятке

Сын заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Денис задержан в Самарской области по делу о даче взятки. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Информацию в телеграм-канале подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, вместе с 43-летним Зубовым были задержаны президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов и бывший директор ООО "МО НТП" Василий Ермаков. Это случилось после того, как Денис Зубов передал портфель с 18 миллионами рублей сотруднику УФСБ в кафе в торговом центре "Вива Лэнд" на проспекте Кирова в присутствии Карпова и Ермакова.