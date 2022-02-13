Генетик Исаев заявил, что "омикрон" может привести к нейроковиду

"Омикрон", как и другие штаммы коронавируса, может привести к тяжёлым последствиям, например нейроковиду и длительному ковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесённый CoViD-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжёлым поражениям нервной системы, нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления", — сказал Исаев в интервью ТАСС.

Он считает, что сейчас наступило лучшее время для ревакцинации тех, кто этого ещё не сделал. Исаев отметил, что практика показала эффективность бустерной дозы от нового штамма ковида.

"Это обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом, по крайней мере — на первые два-три месяца после введения бустерной дозы", — отметил Исаев.