На протесты против ковидных ограничений во Франции вышло 32 тысячи человек
Полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов. Французы таким образом поддержали дальнобойщиков, более недели выступающих с требованиями в столице Канады.
Фото на обложке / Кадр из видео © Twitter / European Freedom Convoy 2022
#France 🇫🇷Freedom Convoy🇫🇷— European Freedom Convoy 2022 🚛 (@EuropeConvoy) February 12, 2022
🇫🇷 Convoi de la Liberté 🇫🇷
Paris - #ChampsElysees: tensions still ongoing
Source: CLPRESSFR#ConvoidelaLiberte #convoisdelaliberte #ConvoiFrance2022 @EuropeConvoy #ConvoyFrance #TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/vivatL7tLA
Только в Париже в протестах против ковидных ограничений приняли участие около 7,6 тысячи жителей, всего на улицы Франции вышло с поддержкой движения "Конвой свободы" более 32 тысяч человек.
#France 🇫🇷Freedom Convoy🇫🇷— European Freedom Convoy 2022 🚛 (@EuropeConvoy) February 12, 2022
🇫🇷 Convoi de la Liberté 🇫🇷
Intimidation seems to be the strategy the government has chosen to avoid the dialogue with the #FreedomConvoy movement. Sad#ConvoidelaLiberte #convoisdelaliberte #ConvoiFrance2022 @EuropeConvoy #TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/zDakT9dF6n
Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена, полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов. Часть автоколонны, получившей название "Конвой свободы", въехала на Елисейские Поля, несмотря на запрет со стороны властей французской столицы. Усиленные наряды силовиков продолжают дежурство и периодически применяют спецсредства. После зачистки большей части центральной улицы Парижа некоторые митингующие вновь вернулись на Елисейские Поля.
Ранее Лайф сообщал, что протестующие добрались до центра Парижа и полиция применила против "Конвоя свободы" слезоточивый газ. Франция и другие страны поддержали дальнобойщиков, протестующих более недели в столице Канады. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений.
Так, в канадской провинции Онтарио из-за протестов ранее был введён режим ЧП, полиция открыла свыше 50 уголовных дел. Акции не прекращаются с 29 января.
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