На протесты против ковидных ограничений во Франции вышло 32 тысячи человек

Только в Париже в протестах против ковидных ограничений приняли участие около 7,6 тысячи жителей, всего на улицы Франции вышло с поддержкой движения "Конвой свободы" более 32 тысяч человек.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена, полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов. Часть автоколонны, получившей название "Конвой свободы", въехала на Елисейские Поля, несмотря на запрет со стороны властей французской столицы. Усиленные наряды силовиков продолжают дежурство и периодически применяют спецсредства. После зачистки большей части центральной улицы Парижа некоторые митингующие вновь вернулись на Елисейские Поля.