НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

На протесты против ковидных ограничений во Франции вышло 32 тысячи человек

Полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов. Французы таким образом поддержали дальнобойщиков, более недели выступающих с требованиями в столице Канады.

12 февраля, 22:16

Фото на обложке / Кадр из видео © Twitter / European Freedom Convoy 2022

Только в Париже в протестах против ковидных ограничений приняли участие около 7,6 тысячи жителей, всего на улицы Франции вышло с поддержкой движения "Конвой свободы" более 32 тысяч человек.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена, полиция задержала 54 протестующих и выписала 337 штрафов. Часть автоколонны, получившей название "Конвой свободы", въехала на Елисейские Поля, несмотря на запрет со стороны властей французской столицы. Усиленные наряды силовиков продолжают дежурство и периодически применяют спецсредства. После зачистки большей части центральной улицы Парижа некоторые митингующие вновь вернулись на Елисейские Поля.

Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля

Мэр Оттавы Уотсон заявил, что ситуация с протестами дальнобойщиков вышла из-под контроля

Ранее Лайф сообщал, что протестующие добрались до центра Парижа и полиция применила против "Конвоя свободы" слезоточивый газ. Франция и другие страны поддержали дальнобойщиков, протестующих более недели в столице Канады. Главным требованием инициаторов движения стала отмена коронавирусных ограничений.

Так, в канадской провинции Онтарио из-за протестов ранее был введён режим ЧП, полиция открыла свыше 50 уголовных дел. Акции не прекращаются с 29 января.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1