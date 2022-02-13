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"Челси" впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Обыграть бразильский "Палмейрас" англичанам удалось в дополнительное время. Голами отметились два футболиста из лондонского клуба.

12 февраля, 22:01
<p>ФК "Челси" после победы в клубном чемпионате мира по футболу. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ChelseaFC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chelsea FC</a></p>

ФК "Челси" после победы в клубном чемпионате мира по футболу. Фото © Twitter / Chelsea FC

Английский футбольный клуб "Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финале они встретились с бразильским "Палмейрас". Встреча прошла в Абу-Даби.

Во время основного времени матч был напряжённым и закончился со счётом 1:1. Однако в дополнительное время англичане всё же взяли верх. Голами отметились два футболиста лондонского клуба: Ромелу Лукаку (55-я минута), Кай Хаверц (117-я, пенальти). Мяч в ворота "Челси" забил Рафаэл Вейга (64-я, пенальти).

"Челси" в 2021 году стал победителем Лиги чемпионов. "Палмейрас" получил право на участие в соревновании как победитель Кубка Либертадорес.

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А в прошлом году, как ранее писал Лайф, победителями этого соревнования стала "Бавария". Тем самым немцы повторили уникальное достижение "Барселоны".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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