"Челси" впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Английский футбольный клуб "Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финале они встретились с бразильским "Палмейрас". Встреча прошла в Абу-Даби.

Во время основного времени матч был напряжённым и закончился со счётом 1:1. Однако в дополнительное время англичане всё же взяли верх. Голами отметились два футболиста лондонского клуба: Ромелу Лукаку (55-я минута), Кай Хаверц (117-я, пенальти). Мяч в ворота "Челси" забил Рафаэл Вейга (64-я, пенальти).

"Челси" в 2021 году стал победителем Лиги чемпионов. "Палмейрас" получил право на участие в соревновании как победитель Кубка Либертадорес.