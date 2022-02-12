Нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину

Голландская авиакомпания KLM прекращает полёты на Украину. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, KLM приостановила авиасообщение с Незалежной, а рейс, запланированный на вечер, был отменён. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

Помимо этого, авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Украины.