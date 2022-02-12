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Нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину

Рейс, запланированный на вечер, был отменён. Помимо этого, авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Незалежной.

12 февраля, 17:03

Самолёт компании KLM. Фото на обложке © Pixabay

Голландская авиакомпания KLM прекращает полёты на Украину. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, KLM приостановила авиасообщение с Незалежной, а рейс, запланированный на вечер, был отменён. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

МИД Нидерландов и Италии рекомендовали соотечественникам уехать с Украины

МИД Нидерландов и Италии рекомендовали соотечественникам уехать с Украины

Помимо этого, авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Чехии пока не рекомендуют соотечественникам покидать Украину. В свою очередь МИД Эстонии, несмотря на призыв своим гражданам вернуться на родину, не будет оказывать им логистическую поддержку. Однако консульство в Киеве для них открыто, уточнила глава ведомства.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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