Нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину
Рейс, запланированный на вечер, был отменён. Помимо этого, авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Незалежной.
Самолёт компании KLM. Фото на обложке © Pixabay
Голландская авиакомпания KLM прекращает полёты на Украину. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По данным телеканала, KLM приостановила авиасообщение с Незалежной, а рейс, запланированный на вечер, был отменён. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.
Помимо этого, авиаперевозчик прекратил все полёты над воздушным пространством Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что власти Чехии пока не рекомендуют соотечественникам покидать Украину. В свою очередь МИД Эстонии, несмотря на призыв своим гражданам вернуться на родину, не будет оказывать им логистическую поддержку. Однако консульство в Киеве для них открыто, уточнила глава ведомства.
Комментариев: 0