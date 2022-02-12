Минобороны России вручило ноту военному атташе США за нарушение границы подлодкой
В ведомстве указали, что действия американского судна расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". Кроме того, данная провокация создала угрозу национальной безопасности РФ.
Министерство обороны Российской Федерации. Фото на обложке © Shutterstock
Минобороны России вручило ноту американскому военному атташе из-за нарушения подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния" территориальных вод РФ. Об этом журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.
"12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Москве вручена нота", — отметили в ведомстве.
Американскому военному атташе указали, что действия подводной лодки США расцениваются как "грубое нарушение норм международного права". Кроме того, данная провокация создала угрозу национальной безопасности России, добавили в Минобороны РФ.
Ранее Лайф сообщал, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства.
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