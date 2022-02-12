Минобороны России вручило ноту военному атташе США за нарушение границы подлодкой

"12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы РФ представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Москве вручена нота", — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства.