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Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за подлодки-нарушителя около острова Уруп

В ведомстве напомнили, что экипажу американского судна было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано.

12 февраля, 16:08

Фото на обложке © Shutterstock

Минобороны России вызвало американского военного атташе из-за нарушения подводной лодкой ВМС США типа "Вирджиния" территориальных вод РФ. Об этом журналистам сообщили в российском оборонном ведомстве.

"В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Москве", — отметили в Минобороны РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу американского судна на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано. После этого фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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