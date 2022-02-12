На дачном участке в подмосковных Люберцах нашли труп 22-летнего парня

На территории дачного участка в подмосковном городском округе Люберцы было обнаружено тело 22-летнего молодого человека. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Согласно предварительной версии, компания приятелей отдыхала на даче. В какой-то момент с крыши дома начал сходить снег, один из них начал отбегать и поскользнулся. Его друзья тут же вызвали скорую, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека.