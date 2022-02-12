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На дачном участке в подмосковных Люберцах нашли труп 22-летнего парня

Следователи общаются с очевидцами, назначена судмедэкспертиза. Также по факту случившегося организована проверка с целью выяснения обстоятельств трагедии.

12 февраля, 15:52

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

На территории дачного участка в подмосковном городском округе Люберцы было обнаружено тело 22-летнего молодого человека. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Согласно предварительной версии, компания приятелей отдыхала на даче. В какой-то момент с крыши дома начал сходить снег, один из них начал отбегать и поскользнулся. Его друзья тут же вызвали скорую, прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека.

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Уточняется, что в настоящее время следователи общаются с очевидцами, назначена судмедэкспертиза. Также по факту случившегося следователи организовали проверку с целью выяснения обстоятельств трагедии.

Ранее на Камчатке туристы откопали друга, которого с головой накрыла лавина. Во время инцидента друзья оказались рядом, благодаря чему, вероятно, удалось избежать трагедии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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