Мошенники повесили на жительницу Подмосковья долг в ФНС в 28 миллионов. Видео © SHOT

Жительница Подмосковья случайно узнала, что должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 28 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT. В конце января внучка учёного, советского химика Сергея Николаевича Семихатова Екатерина решила зайти в личный кабинет ФНС и обнаружила многомиллионную сумму задолженности.

"Мне позвонил муж и сказал: "Ты знаешь, мне звонили сейчас странные люди, представились, что они из налоговой". Заход был именно такой, что ваша жена разыскивается, в связи с тем, что она очень много должна в налоговую", — рассказала Екатерина.

По словам потерпевшей, неизвестные подали от её имени фальшивую декларацию о наличии огромных доходов в банке Грузии за 2018 год. 28 миллионов являются налогом на этот "доход" россиянки.

Екатерина уверяет, что таких денег она никогда не зарабатывала, да и не посещала Грузию. Женщина наняла адвоката для разбирательств в суде, подала заявление в полицию и собирается посетить налоговую, чтобы выяснить причину появление столь огромного налога.