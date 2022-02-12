Мошенники повесили на жительницу Подмосковья долг в ФНС в 28 миллионов
По словам потерпевшей, неизвестные подали от её имени фальшивую декларацию о наличии огромных доходов в банке Грузии за 2018 год. Теперь Екатерина наняла адвоката для разбирательств в суде.
Жительница Подмосковья случайно узнала о долге в 28 миллионов рублей. Фото © SHOT
Мошенники повесили на жительницу Подмосковья долг в ФНС в 28 миллионов. Видео © SHOT
Жительница Подмосковья случайно узнала, что должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 28 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT. В конце января внучка учёного, советского химика Сергея Николаевича Семихатова Екатерина решила зайти в личный кабинет ФНС и обнаружила многомиллионную сумму задолженности.
"Мне позвонил муж и сказал: "Ты знаешь, мне звонили сейчас странные люди, представились, что они из налоговой". Заход был именно такой, что ваша жена разыскивается, в связи с тем, что она очень много должна в налоговую", — рассказала Екатерина.
По словам потерпевшей, неизвестные подали от её имени фальшивую декларацию о наличии огромных доходов в банке Грузии за 2018 год. 28 миллионов являются налогом на этот "доход" россиянки.
Екатерина уверяет, что таких денег она никогда не зарабатывала, да и не посещала Грузию. Женщина наняла адвоката для разбирательств в суде, подала заявление в полицию и собирается посетить налоговую, чтобы выяснить причину появление столь огромного налога.
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