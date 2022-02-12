В МИД РФ заявили, что часть оружия, поставляемого на Украину, уходит на чёрный рынок
В министерстве подчеркнули, что это является проблемой для урегулирования конфликта из-за поставок оружия. Причём этот чёрный рынок уже составляет около пяти миллионов единиц.
Фото на обложке © ТАСС / АР / Vadim Ghirda
Много поставляемого на Украину западными странами оружия может уходить на чёрный рынок. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА "Новости".
Он добавил, что это является проблемой для урегулирования конфликта из-за поставок оружия.
"Много оружия уходит на чёрный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около пяти миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", — сказал Полищук.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал Запад прекратить "пичкать" оружием Украину. Он также поинтересовался у британского коллеги, для чего Лондон направил свой спецназ в Незалежную и до каких пор он там будет находиться.
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