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В МИД РФ заявили, что часть оружия, поставляемого на Украину, уходит на чёрный рынок

В министерстве подчеркнули, что это является проблемой для урегулирования конфликта из-за поставок оружия. Причём этот чёрный рынок уже составляет около пяти миллионов единиц.

12 февраля, 15:38

Фото на обложке © ТАСС / АР / Vadim Ghirda

Много поставляемого на Украину западными странами оружия может уходить на чёрный рынок. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что это является проблемой для урегулирования конфликта из-за поставок оружия.

"Много оружия уходит на чёрный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около пяти миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", — сказал Полищук.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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