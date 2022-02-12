В МИД РФ заявили, что часть оружия, поставляемого на Украину, уходит на чёрный рынок

Много поставляемого на Украину западными странами оружия может уходить на чёрный рынок. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что это является проблемой для урегулирования конфликта из-за поставок оружия.

"Много оружия уходит на чёрный рынок. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около пяти миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", — сказал Полищук.