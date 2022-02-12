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Подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп

Как отметили в Минобороны, корабль проигнорировал просьбы покинуть территорию, из-за чего фрегат "Маршал Шапошников" применил спецсредства.

12 февраля, 15:33

Фото на обложке © Shutterstock

В районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ, недалеко от курильского острова Уруп, обнаружили подводную лодку ВМС США типа "Вирджиния". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошёл сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу подлодки на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано.

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В связи с этим экипаж фрегата "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства" в соответствии с руководящими документами по подводной защите границы, уточнили в министерстве. Уточняется, что американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью.

Ранее Лайф рассказывал, что более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения для отработки обороны Крыма. Кроме того, военные манёвры нацелены на защиту пунктов базирования сил ЧФ и объектов экономического сектора страны от возможных военных угроз условного противника.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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