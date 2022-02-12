Подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ около острова Уруп

В районе учений сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ, недалеко от курильского острова Уруп, обнаружили подводную лодку ВМС США типа "Вирджиния". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что инцидент произошёл сегодня, 12 февраля, в 10:40 по московскому времени. Экипажу подлодки на русском и английском языках было передано сообщение о том, что корабль находится в водах РФ, и требование немедленно всплыть. Однако обращение было проигнорировано.

В связи с этим экипаж фрегата "Маршал Шапошников" применил "соответствующие средства" в соответствии с руководящими документами по подводной защите границы, уточнили в министерстве. Уточняется, что американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью.