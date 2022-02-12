Пожар охватил жилой многоквартирный дом в подмосковном Орехово-Зуеве

Тушение пожара в Орехово-Зуеве. Видео © "ВКонтакте" / Ликино-Дулёво

В Московской области в Орехово-Зуеве горит кровля жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что пожар охватил дом 34 на улице Ленина. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. К тушению привлекли 67 человек и 24 единицы техники из подразделения МЧС. Сообщается, что ликвидация огня усложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению пожара.

По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек.