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Пожар охватил жилой многоквартирный дом в подмосковном Орехово-Зуеве

По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.

12 февраля, 15:13

Ликвидация пожара в Орехово-Зуеве. Фото © "ВКонтакте" / Ликино-Дулёво

Тушение пожара в Орехово-Зуеве. Видео © "ВКонтакте" / Ликино-Дулёво

В Московской области в Орехово-Зуеве горит кровля жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что пожар охватил дом 34 на улице Ленина. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. К тушению привлекли 67 человек и 24 единицы техники из подразделения МЧС. Сообщается, что ликвидация огня усложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению пожара.

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве

По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек.

Ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже. Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пострадавших госпитализировали.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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