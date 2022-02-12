Пожар охватил жилой многоквартирный дом в подмосковном Орехово-Зуеве
По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров.
Ликвидация пожара в Орехово-Зуеве. Фото © "ВКонтакте" / Ликино-Дулёво
Тушение пожара в Орехово-Зуеве. Видео © "ВКонтакте" / Ликино-Дулёво
В Московской области в Орехово-Зуеве горит кровля жилого многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что пожар охватил дом 34 на улице Ленина. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. К тушению привлекли 67 человек и 24 единицы техники из подразделения МЧС. Сообщается, что ликвидация огня усложняется деревянными перекрытиями здания, что способствует быстрому распространению пожара.
По предварительной информации, пострадавших нет. Из здания эвакуировано 35 человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тюмени пять человек пострадали при взрыве газа в гараже. Пожара при этом не последовало, но после взрыва произошло обрушение кровли. Всех пострадавших госпитализировали.
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